حزب طالباني:مسعود البارزاني ليس مرجعا كرديا

حزب طالباني:مسعود البارزاني ليس مرجعا كرديا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني، الاثنين، من أن عدم تحقيق اللا مركزية قد يحدث تعاطفاً مع فكرة “إقليم السليمانية”، فيما أكدت ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لا يعتبر مرجعا سياسيا للكرد.وقالت طالباني في حوار متلفز، إن “السليمانية محرومة من صلاحيات كثيرة وان محافظ السليمانية ليست لديه صلاحية إعطاء موافقات للاستثمار”، مشيرة إلى أنه “ستكون لنا خيارات أخرى إذا لم تعتمد اللا مركزية”.وأضافت أن “عدم تحقيق اللا مركزية قد يحدث تعاطفاً مع فكرة إقليم السليمانية”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “الاتحاد الوطني لم يتحدث مطلقاً عن إقليم السليمانية أو تفتيت كردستان”.ولفتت طالباني إلى ان “مسعود البارزاني ليس مرجعا سياسيا للكرد”، كاشفة عن ان “الانتخابات المقبلة لن تشهد ترشيح سياسي كردي في بغداد”.

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