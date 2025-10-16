حزب طالباني:مغادرة تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية في الإقليم من خلال بغداد فقط

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، اليوم الخميس، أن الأزمات المتفاقمة في إقليم كردستان لن تحل إلا من خلال العودة إلى بغداد والالتزام بالدستور، مشدداً على أن إقرار قانون النفط والغاز يمثل خطوة أساسية لإنهاء الخلافات بين المركز والإقليم.وقال شيخ رؤوف في تصريح صحفي، إن “تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان لا يصب في مصلحة أي طرف كردي، بل يهدد وحدة الموقف الكردي ويضعف موقع الإقليم أمام الحكومة الاتحادية”، مبيناً أن “الحل الجذري يكمن في الرجوع إلى بغداد ضمن الأطر الدستورية والقانونية”.وأضاف أن “إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي سيُنهي الجدل القائم حول إدارة الموارد الطبيعية وتوزيع الإيرادات، ويضمن حقوق جميع المحافظات بما فيها الإقليم”، مشيراً إلى أن “استمرار الخلافات بين الأحزاب الكردية حول الملفات المالية والنفطية زاد من معاناة الموظفين والمواطنين”.وختم رؤوف تصريحه بالقول إن “الاستقرار في كردستان لن يتحقق إلا بالتفاهم مع بغداد، لأن وحدة الموقف الوطني هي الضمان الحقيقي لحماية الإقليم وحقوق مواطنيه”.

