حزب طالباني:ملامح إيجابية لحل أزمة تشكيل حكومة كركوك

حزب طالباني:ملامح إيجابية لحل أزمة تشكيل حكومة كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سوران داودي ، الاثنين ، عن وجود ملامح ايجابية لحل ازمة تشكيل حكومة كركوك المحلية  في القريب .وقال داودي في حديث صحفي ، إن ” العرب والاتحاد الوطني توصلا الى شبه اتفاق بشأن تشكيل حكومة كركوك المحلية، مشيرا الى وجود تقارب في وجهات النظر بين الكرد والتركمان”. واضاف ان ” ملامح حل ازمة كركوك باتت قريبة جدا وان مسألة عقد جلسة لمجلس المحافظة لانتخاب حكومته المحلية بات وشيكة.وأوضح، ان “اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قوى ومكونات كركوك السياسية كان له اثر ايجابي في تقارب وجهات النظر”. يذكر ان منصب محافظة كركوك بقي شاغراً لمدة تجاوزت الستة أشهر بسبب عدم التوافق بين الأحزاب السياسية والتحالفات بين الأحزاب الأقل حصولا على الأصوات خلال انتخابات مجالس المحافظات

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