حزب طالباني:منصب محافظ كركوك من ” حصتنا”

حزب طالباني:منصب محافظ كركوك من ” حصتنا”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني هدايت طاهر، اليوم الخميس، أن الانتخابات الأخيرة أثبتت قوة الكرد في كركوك.وقال طاهر في حديث صحفي، إن “الكرد حصلوا على أكثر من 60% من المقاعد المخصصة لكركوك، وهذا يعطيهم الشرعية لتسلم المناصب الرئيسية ومنها منصب المحافظ”.وأضاف أن “منصب محافظ كركوك سيعود للكرد وفقا للقانون والاتفاقات والحوارات”، موضحا ان أي اعتراض على ذلك يعد مخالفة ولن نرضى بها إطلاقا، كون المرحلة السابقة في كركوك حدثت فيها الكثير من الأخطاء”.

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