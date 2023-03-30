حزب طالباني:موعد انتخابات الإقليم جاء بضغوط دولية

حزب طالباني:موعد انتخابات الإقليم جاء بضغوط دولية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ديار عقراوي، اليوم الخميس، أن قرار تحديد موعد انتخابات برلمان كردستان جاء بعد ضغوطات دولية.وقال عقراوي في حديث صحفي :إن “التقارير الصادرة من الصحف الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية حول الانتهاكات في الإقليم، أدت لصدور قرار لتحديد موعد الانتخابات”. وأضاف أنه “في العام الماضي صدر قرار بشأن تحديد موعد الانتخابات ولكنها أجلت بسبب الاختلاف على صياغة القانون”.وأشار الى أن “الاجتماعات التي حصلت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تم التوصل فيها إلى تفاهمات واتفاق بشأن تفعيل المفوضية والدوائر الانتخابية وسجل الناخبين”. وأوضح عقراوي أن “الموضوع الشائك الذي ما يزال نقطة الخلاف الرئيسة هي مسألة الكوتا التي لم تعالج حتى الآن”، مشيرا الى أنه “في حال عدم حل المشاكل الخاصة بسجلات الناخبين، فلا يتوقع أن تحصل الانتخابات في موعدها الجديد”.وفي وقت سابق، حددت رئاسة إقليم كردستان الـ(18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل) موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، المعطلة بسبب الخلافات بين الأحزاب الكردية بشأن آليتها، ودعت الأمم المتحدة لدعم الإقليم في إجرائها.

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