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- شبكة اخبار العراق
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ائتلاف المالكي:حصص الكتل السياسية مضمونة في حال تم إقالة أي مسؤول منهم لفشله
المياه النيابية:لن نقبل بالصدقات المائية التركية وعلىها تزويد العراق بحصته الكاملة
حركة امتداد:الحلبوسي دكتاتوري ووجوده بالمنصب خطرا على العمل البرلماني
المالكي:النواب المستقلين انتهكوا الديمقراطية
حزب طالباني:موعد انتخابات الإقليم جاء بضغوط دولية
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المياه النيابية:لن نقبل بالصدقات المائية التركية وعلىها تزويد العراق بحصته الكاملة
مركز اقتصادي يحذر من فرض ضرائب ورسوم على المواطن في موازنة 2023
وزارة المالية تعلن إطلاق رواتب المتقاعدين المدني والعسكري
اليوم..سعر صرف الدولار =152750 دينارا
وزير الكهرباء:سيكون هناك زيادة بالإنتاج واستقرار أكثر في الصيف المقبل
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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بالوثائق..نائب:فساد بقيمة (123) مليار دينار بطلها محافظ البصرة (أسعد العيداني)
أسرة الشهيد(الهاشمي) تحمل السوداني مسؤولية هروب قاتله من السجن وسكوت القضاء
السوداني في تركيا لدعم اقتصادها مقابل استمرارها بقطع المياه عن العراق!
قادة أمريكان:قواتنا لن تنسحب من العراق نهائياً
برلمان الإطار الإيراني يصوت على (7) مواد من أصل(15) ضمن قانون الانتخابات المرفوض من قبل الشعب
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- اذاعة INN