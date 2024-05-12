حزب طالباني:نحترم قرار المحكمة الاتحادية وأن جاء خلافا لطلبنا بعدم تأجيل انتخابات الإقليم

حزب طالباني:نحترم قرار المحكمة الاتحادية وأن جاء خلافا لطلبنا بعدم تأجيل انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ،الأحد، ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة على الجميع حتى وان تعارضت مع رؤى حزبه، منتقداً هجمات الديمقراطي على المحكمة ورفع دعاوى على قراراتها. وقال الهركي في تصريح  صحفي ، ان ” الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزم بقرار المحكمة الولائي الذي سيؤجل الانتخابات ونحترم القضاء العراقي وما يصدر عنه”، مشيراً الى اننا “نؤسس لسياسة احترام القضاء وقراراته عكس الديمقراطي الذي تهجم على الاتحادية لقرارات تتعارض مع مصالحة”. وتابع ان “الامر الولائي بصورة او بأخرى هو تأجيل للانتخابات ولا يتلاءم مع ما ندعو اليه”، مؤكداً على “التزام الحزب بقرارات الاتحادية وثقافة احترام للدستور والقضاء”. واتم الهركي حديثة: ان “الأحزاب الكردية جميعها كانت ضد تأجيل الانتخابات وحدوث التأجيل ضد ارادتنا”، منوهاً الى ان “التأجيل جاء بسبب دعوى الديمقراطي ضد المفوضية العليا للانتخابات ونظام الدوائر المتعددة”. يذكر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن مقاطعته للانتخابات في وقت سابق اعتراضاً منه على قرارات المحكمة الاتحادية بسحب 11 مقعد الخاصة بالأقليات والنظام الانتخابي الجديد.

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