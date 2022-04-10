حزب طالباني:نحن جزء من الثلث المعطل

حزب طالباني:نحن جزء من الثلث المعطل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسين نرمو، اليوم الأحد، أن حزبه متمسك بالثلث الضامن للخروج من الأزمة الحالية.وقال نرمو، في حديث صحفي، إن “المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي هي بوابة الحل للخروج من أزمة الانسداد السياسي، لذلك لابد من قبول الآخرين بها كونها المخرج”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني مد جسور التواصل في أكثر من مرة مع الحزب الديمقراطي لتوحيد البيت الداخلي الكردي، لكن الآخرين يحاولون فرض الإرادة والاستحواذ على المناصب وهذه السياسة لن تنجح معنا”.

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