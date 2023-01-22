حزب طالباني:نرفض إجراء انتخابات الإقليم بآليات حزب بارزاني

حزب طالباني:نرفض إجراء انتخابات الإقليم بآليات حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، رفضه إجراء الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم بوضعها الحالي دون إقرار قانون جديد.وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي في حديث صحفي، إنه “من دون تنظيف سجلات الناخبين من المزورين وإقرار قانون جديد وتشكيل مفوضية جديدة نرفض إقامة الانتخابات الخاصة ببرلمان الاقليم”.وأضاف أن “إجراء انتخابات برلمان كردستان بوضعها الحالي لا يخدم سوى الحزب الديمقراطي ويوسع من نفوذه ويزيد من عدد مقاعده، ما يعني زيادة التفرد بالسلطة”.وفي تشرين العام عام 20222، مدد برلمان إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، مدة دورته لعام إضافي، مرجئا بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في تشرين الأول/أكتوبر. وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.

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