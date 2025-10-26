حزب طالباني:نرفض هيمنة حزب بارزاني على القرار الكردي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان الشيخ رؤوف، اليوم الأحد، أن بعض الأحزاب الكردية ما زالت تعمل على التفرد بالقرار السياسي في إقليم كردستان، داعياً إلى إنهاء هذه الظاهرة عبر تشكيل حكومة شراكة حقيقية.قال الشيخ رؤوف في تصريح  صحفي، إن “المرحلة الحالية تتطلب التفاهم بين جميع الأطراف الكردية لتشكيل حكومة الإقليم المقبلة على أساس التوازن والمشاركة، بعيداً عن التفرد والهيمنة السياسية”، مبيناً أن “بعض القوى ما زالت تحاول الاستحواذ على القرار دون الرجوع إلى بقية الاحزاب الكردية في اشارة ضمنية لحزب بارزاني”.وأضاف أن “الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية ما تزال قائمة رغم عقد عدة جولات من الحوار”، مستبعداً “التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل الحكومة في المدى القريب”.وتشهد الساحة السياسية في إقليم كردستان توتراً متزايداً بين القوى الرئيسية على خلفية تقاسم المناصب وتحديد آلية إدارة الإقليم، وسط دعوات محلية ودولية لتغليب لغة الحوار وتوحيد الموقف الكردي.

