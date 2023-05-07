حزب طالباني:نيجيرفان طلب من السوداني التدخل لحل الخلاف بين الحزبين

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان الشيخ، اليوم الاحد، أن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني طلب الوساطة من رئيس وزراء الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني لحل الخلافات بين الحزبين الكرديين.وقال الشيخ في حديث صحفي، إن “بارزاني وأثناء زيارته الأخيرة إلى بغداد طلب الوساطة من الحكومة الاتحادية لحل الخلافات بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني”.وأضاف الشيخ، أن “الاتحاد الوطني يرحب بالحوار والوساطة من أي جهة كانت وعلى رأسها الحكومة العراقية، وكنا ولا زلنا مع الحوار لإنهاء المشاكل والخلافات داخل البيت الكردي”.