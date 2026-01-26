حزب طالباني: أكثر من مرشح لمنصب رئيس الجمهورية

حزب طالباني: أكثر من مرشح لمنصب رئيس الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، الاثنين، أن الساعات الأخيرة التي تسبق انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد تشهد مفاجآت، فيما رجّح أن تتجه القوى السياسية إلى خوض الجلسة بأكثر من مرشح، على أن يُحسم المنصب داخل قبة البرلمان.وقال الهركي في تصريح  صحفي، إن “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء قد تسبقها تطورات غير متوقعة”، مبيناً أن “الخيار الأقرب حالياً هو الذهاب بأكثر من مرشح للمنصب”.وأضاف أن “أي تغيير محتمل في المواقف يقتصر على الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مشدداً على أن “الاتحاد الوطني متمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية ولن يتنازل عنه لصالح الديمقراطي”.وأشار الهركي إلى “وجود حراك سياسي يقوده وفد الاتحاد الوطني برئاسة قوباد طالباني، المتواجد في بغداد منذ يومين، لإجراء لقاءات مع مختلف القوى السياسية بهدف كسب أكبر قدر ممكن من الدعم والتأييد لمرشح الاتحاد”.يذكر أن رئاسة مجلس النواب حددت يوم غد الثلاثاء موعداً لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي يتطلب انعقادها حضور ما لا يقل عن 220 نائباً.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *