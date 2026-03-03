حزب طالباني: اختيار رئيس الجمهورية بعد انسحاب المالكي من الترشيح

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، اليوم الثلاثاء، وجود حراك سياسي متصاعد يهدف إلى حسم ملف رئاسة الجمهورية، معرباً عن أمله في أن يترجم هذا الحراك إلى خطوات عملية خلال الأيام القليلة المقبلة تفضي إلى اختيار رئيس للجمهورية.وقال الهركي، في حديث  صحفي، إن “اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد الاثنين الماضي ناقش هذا الملف بشكل صريح”، داعياً الحزبين الكرديين إلى الإسراع في حسمه، الأمر الذي يشكل مؤشراً مهماً لاسيما في ظل ما أثير سابقاً عن وجود أطراف داخل الإطار لا ترغب في المضي بالملف قبل حسم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء”.وأشار إلى أن “القوى الكردية مطالبة اليوم بتحرك جاد ومسؤول من شأنه كسر الجمود السياسي، والدفع باتجاه تسريع عملية اختيار رئيس الجمهورية، وتحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ملموس خلال المرحلة المقبلة”.

