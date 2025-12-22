حزب طالباني: استمرار حالة الانسداد مع حزب بارزاني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقرّ الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، باستمرار حالة الانسداد في المفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن حسم مرشح منصب رئيس الجمهورية، مؤكداً عدم وجود أي بوادر لعقد اجتماع ثنائي وشيك لحلحلة الأزمة رغم ضيق المهلة الدستورية.وقال القيادي في الاتحاد، أحمد الهركي، في تصريح  صحفي، إن “الحزبين فشلا في التوصل إلى صيغة توافقية لتسمية مرشح واحد للمنصب خلال الاجتماع الماضي الذي عقد في مصيف صلاح الدين”.وأضاف الهركي أن “عقد أي اجتماع جديد يظل رهيناً بقرارات القيادات العليا للحزبين، مستبعداً وجود تحضيرات فعلية للقاء مرتقب، لكنه ترك الباب مفتوحاً لاحتمالية حدوث اجتماع آني”.وأوضح أن “في حال عدم الاتفاق، فإن سيناريو 2018 و2022 سيُعاد هذه المرة أيضًا، بتقديم مرشحين للمنصب والتصويت على أحدهما داخل مجلس النواب الاتحادي”.يذكر أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل الطالباني، متواجد حالياً في بغداد وأجرى عدة لقاءات مع زعماء وقادة القوى السياسية السنية والشيعية.

