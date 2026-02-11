حزب طالباني: الخلاف ما زال مستمراً مع حزب بارزاني بشأن رئاسة الجمهورية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، اليوم الأربعاء، أن استمرار الخلافات بين الأحزاب الكردية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية ما زال قائماً، مبيناً أن كل طرف لا يزال متمسكاً بمرشحه.وقال رؤوف في تصريح صحفي، إن “الخلاف بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني مستمر لأن كل طرف ما زال متمسكاً بمرشحه، وهو ما يمنع التوصل إلى توافق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية”.وأوضح أن “المرحلة المقبلة تتطلب من الأحزاب الكردية إنهاء أزمة رئاسة الجمهورية، لأن المنصب يمثل استحقاقاً دستورياً أساسياً لا يحتمل المزيد من التأجيل”، مشيراً إلى أن “الإطار التنسيقي يمتلك القدرة على إنهاء الخلافات بين الأحزاب الكردية والخروج من حالة الانسداد السياسي”.وفي وقت سابق، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد عامر أن حزبه ينتظر من الإطار التنسيقي تبني إحدى الآليات التي قدمها لاختيار رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الحزب قدم آليات مرنة من أجل حسم اختيار الرئيس.

