حزب طالباني: الخلاف ما زال مستمرا مع حزب بارزاني بشأن منصب رئيس الجمهورية

آخر تحديث:

 لغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي، استمرار الخلافات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول منصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الأطراف السياسية ذاهبة باتجاه دعم مرشح الاتحاد للمنصب.وقال فتحي في حديث صحفي، ان “الخلافات مستمرة بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي حول رئاسة الجمهورية، ما يدفع كل حزب للذهاب بمرشحه الى البرلمان”.وأضاف ان “الاتحاد لديه مرشحه نزار اميدي لمنصب رئيس الجمهورية، والديمقراطي لديه مرشحه فؤاد حسين، حيث سينافس به الاتحاد على المنصب”، مشيرا الى ان “القوى السياسية داخل البيت الشيعي وكذلك الأطراف الأخرى داعمة وبقوة لمرشح الاتحاد الوطني للمنصب المذكور”.وبين ان “المنصب من صالح المكون الكردي واستحقاق سياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتظر دعم القوى السياسية كونها تعلم من هو الحزب السياسي الذي لديه الاحقية في الحصول عليه، خصوصا ان الاتحاد قد حصل على الرئاسة الدورات الماضية وليس وليد اللحظة”. 

