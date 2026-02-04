حزب طالباني: الخلاف مع حزب بارزاني كبير جداً يتعدى منصب رئيس الجمهورية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم، أن المؤشرات الحالية لا توحي بقرب هذا الاتفاق، بين الاتحاد والديمقراطي، رغم اجتماع وفد الإطار مع قيادات الطرفين.وقال خوشناو في تصريح صحفي، إن “دخول الحزبين إلى جلسات البرلمان بمرشحين منفصلين يعكس حجم الخلافات القائمة، والتي لا تقتصر على منصب رئيس الجمهورية فحسب، بل تمتد إلى ملفات وجوانب سياسية أخرى الا اننا نأمل الوصول إلى اتفاق، لكن أي تفاهم يجب أن يكون قائما على دعم مرشح الاتحاد الوطني، وبخلاف ذلك لا أرى اتفاقا يلوح في الأفق”.وأضاف أن “الاختلاف السياسي لا يفسد للود قضية، والمرحلة المقبلة تتطلب تحريك المياه الراكدة عبر انتخاب رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب العراقي، بما يسهم في فتح مسارات أخرى، سواء على مستوى تشكيل حكومة إقليم كردستان أو على المستوى الاتحادي”.وأشار إلى أن “الوصول إلى صيغة مشتركة بين الطرفين من شأنه تعزيز التعاون ضمن الإطار الدستوري، واستكمال الخطوات السياسية بصورة جادة ومحترمة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال تعذر التوصل إلى اتفاق، فلن تكون هناك خيارات إيجابية متاحة”.

