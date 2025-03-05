حزب طالباني: السياسات التركية في العراق أصبحت احتلالًا واضحًا

حزب طالباني: السياسات التركية في العراق أصبحت احتلالًا واضحًا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، عن أسفه الشديد لعدم التزام تركيا بالمبادرة التي أطلقها زعيم حزب العمال الكردستاني بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن أنقرة تستغل وجود الحزب كذريعة لاستمرار احتلالها لشمال العراق وانتهاكها لسيادته.وقال السورجي في حديث صحفي، إن “حزب العمال الكردستاني لم يشن أي هجوم على تركيا منذ إعلان زعيمه المبادرة، لكن أنقرة لم تلتزم بها، بل صعّدت من انتهاكاتها عبر تنفيذ هجمات جديدة على محافظة دهوك شمالي البلاد”.وأضاف أن “تركيا تستخدم حزب العمال الكردستاني شماعة لتبرير وجودها العسكري غير الشرعي في شمال العراق، وإذا انتهت هذه الذريعة، فلن يكون لها مبرر للبقاء”، وأوضح أن “التدخلات التركية المستمرة، تحت مزاعم محاربة الإرهاب، ليست سوى مخطط لتوسيع نفوذها في العراق والمنطقة”.يشار الى إن السياسات التركية في العراق لم تعد مجرد انتهاكات عابرة، بل أصبحت احتلالًا واضحًا، وسط صمت دولي مريب بحسب مسؤولين. كما ان استمرار العدوان التركي يؤكد أن أنقرة لا تحترم سيادة الدول، بل تسعى لتحقيق أطماع توسعية على حساب أمن واستقرار المنطقة.

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