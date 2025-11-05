حزب طالباني: العامل ” الخارجي” من يشكل الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رهن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، سرعة ولادة الحكومة الجديدة في العراق بالابتعاد عن التدخلات الخارجية وتغليب المصلحة الوطنية على الاهداف الشخصية والحزبية.وقال السورجي  في حديث صحفي، ان “سرعة حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق يرتبط بعوامل داخلية وخارجية، وابرزها التدخلات الخارجية والاقليمية بهذا الموضوع”.واضاف ان “معظم الدورات الانتخابية التي شهدت تأخيرا في تشكيل الحكومة، فأنها شهدت تدخلات دولية واقليمية لعرقلة ولادة الحكومة الجديدة للبلاد من اجل خدمة مصالح تلك الدول”.وشدد السورجي على ضرورة “قيام الكتل الفائزة في الانتخابات المقبلة بوضع مصلحة العراق بالمرتبة الاولى بعيدا عن الاهداف الشخصية والحزبية والطائفية، ورفض اي تدخلات خارجية في ملف تشكيل الحكومة لضمان ولادة الحكومة الجديدة بشكل عاجل”. 

