حزب طالباني: تركيا ترفض أن يكون رئيس الإقليم أو رئيس الحكومة من حزبنا

حزب طالباني: تركيا ترفض أن يكون رئيس الإقليم أو رئيس الحكومة من حزبنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، هيوا محمد، اليوم الاحد، إن تركيا تسعى للعب دور رئيسي في تشكيل حكومة إقليم كردستان.وقال محمد في تصريح  صحفي، إن “الهدف من الاجتماع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين كان تحديد كيفية تشكيل الحكومة ووضع خارطة الطريق، لكن بعد زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ورئيس حركة الجيل الجديد إلى أنقرة، تبين أن هناك مؤامرة من تركيا بهدف تعزيز دورها في تشكيل الحكومة”.وبين أن “تركيا غير راضية عن أن يكون رئيس الإقليم أو رئيس حكومة الإقليم من الاتحاد بسبب مواقفه الوطنية في المنطقة”، موضحا ان ” تركيا تسعى لتقييد الاتحاد في مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم، بحيث يصبح مضطراً لقبول أي سيناريو إذا اتفق الديمقراطي والجيل الجديد”.واوضح أن “الحزبين الرئيسيين في الإقليم لا يمكنهما تشكيل الحكومة دون مشاركة بعضهما البعض”.يُذكر أن بارزاني زار تركيا في الأيام الماضية، حيث عقد لقاءً مع الرئيس التركي أردوغان للتباحث حول تشكيل حكومة الإقليم وآلية توزيع المناصب.

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