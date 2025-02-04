حزب طالباني: تشكيل حكومة الإقليم ما زالت متعثرة

حزب طالباني: تشكيل حكومة الإقليم ما زالت متعثرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ، الثلاثاء ، بان مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم لازالت متعثرة.وقال السورجي في حديث صحفي، إن “المفاوضات والاجتماعات التي عقدها المكتبين السياسيين لليكتي والبارتي لن يتوصل المجتمعين الى اتفاق حول توزيع المناصب”.واضاف انه ” بعد ان تم التصويت على تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة وقرار المحكمة بشان توطين رواتب موظفي الاقليم لم يعد اي حجة للبارتي في حسم قضية تشكيل الحكومة”.وأشار إلى أن ” المكتبين السياسيين سيعقدان الاسبوع المقبل اجتماعا مهما وحاسما بشان توزيع المناصب ” .يذكران اجتماعات المكتبين السياسيين الأربعة الماضية لم تسفر عن توجه إيجابي بشان توزيع مناصب حكومة الإقليم بعد ان امتنعت الأحزاب الفائزة المشاركة في الحكومة المقبلة .

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