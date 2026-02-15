حزب طالباني: تقارب مع حزب بارزاني لفتح الانسداد السياسي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، شيرزاد صمد، الأحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالاجتماع الذي جمع رئيس الحزب بافل الطالباني برئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، مؤكداً وجود تقارب كبير لإنهاء حالة الانسداد داخل البيت الكردي.وقال صمد في تصريح  في حديث صحفي، إن “الاجتماع الأخير تمخض عن اتفاق مبدئي على تشكيل المجلس السياسي الكردي يضم القوى السياسية الكردية المؤثرة في المجتمع الكردي كالجيل الجديد والتغيير والأحزاب الإسلامية ، اضافة للحزبيين الرئيسيين ، وذلك لتوحيد الرؤى والذهاب نحو قبة البرلمان بمرشح توافقي واحد لمنصب رئاسة الجمهورية”.وأضاف أن “القوى الكردية تعتزم حسم هذا الاتفاق بشكل نهائي خلال اجتماع مرتقب سيعقد الأسبوع الجاري”، مبيناً أن “الاجتماع سيشهد الإعلان الرسمي عن مخرجات التفاهمات، وسط تكتم على مستوى الشخصيات التي ستحضر اللقاء المقبل لضمان نجاح المفاوضات”.

