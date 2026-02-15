حزب طالباني: تقارب مع حزب بارزاني لفتح الانسداد السياسي

آخر تحديث:
نائب:إطار خامنئي سيحسم رئاسة الجمهورية دون الرجوع لحزبي بارزاني وطالباني
مصادر مطلعة :تفاقم أزمة السيولة المالية في البلاد بسبب الفشل والفساد
رئيس البرلمان يطلب من المحكمة الاتحادية تفسيرا بشأن تجاوز المدد الدستورية لتشكيل الحكومة
رئاسة البرلمان: سفارات العراق أضرت بسمعة البلاد وطلبت استضافت صفية سهيل
نائب إطاري: تنفيذا لأمر خامنئي الإطار متمسك بالمالكي لرئاسة الحكومة المقبلة
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
الرئاسات الثلاث متوقفة على حجم الضربات الامريكية على ايران
ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء .. عودة الحرب بين جيش يزيد والحسين
الزعيم الأوحد نوري المالكي الأول و نقيضه نوري المالكي الثاني في مراحله السياسية المختلفة
الحشد الشعبي ضحية عراقية في محراب ولاية الفقيه
ماذا تبقّى من مفهوم الدولة في العراق؟
مصدر مطلع: صراع الحرامية على مطار النجف بين المالكي والحكيم
على أساس أكو كهرباء..وزارة الكهرباء: ارتفاع نسبة الجباية إلى 44%
ائتلاف إللا قانون: المالكي رئيساً للحكومة المقبلة حتى الوفاة رغم أنف أمريكا!!
إيران: الشعب العراقي خادم ومطيع لمشروع ثورة الإمام خميني ولن نتنازل للمطالب الأمريكية
تركيا:لا نسمح لميليشيا الحشد بدعم المنظمات الكردية الإرهابية في سنجار
