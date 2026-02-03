حزب طالباني: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعيدة جداً لغياب التوافق السياسي

حزب طالباني: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعيدة جداً لغياب التوافق السياسي
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، مهند عقراوي، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الإطار التنسيقي إلى إقليم كردستان تأتي في إطار تقريب وجهات النظر بين القوى الكردية، بهدف المضي بتسمية رئيس الجمهورية، مستبعدًا انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الحالي نتيجة استمرار غياب التوافق على المرشح.وقال عقراوي في تصريح صحفي، إن “زيارة وفد الإطار تأتي في إطار الجهود السياسية المكثفة لتقريب وجهات النظر بين القوى الكردية، بهدف كسر حالة الانسداد والمضي بتسمية رئيس للجمهورية”، مبيناً أن “الوفد يسعى لإيجاد أرضية مشتركة تنهي حالة الانقسام الحالي”.
وأضاف أن “الحديث عن عقد جلسة برلمانية لانتخاب الرئيس خلال الأسبوع الجاري غير واقعي في ظل عدم التوافق النهائي على اسم المرشح”، مشيراً إلى أن “اللقاءات تتركز حالياً على تجنب تعقيد المشهد السياسي وضمان استمرار الحوارات الدستورية”.ولفت عقراوي إلى أن “النتائج التي ستتمخض عن حراك وفد الإطار في أربيل والسليمانية هي التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة وتوقيتات الجلسة المرتقبة”.وأشار النائب أحمد كريم في وقت سابق، أن زيارة وفد الإطار التنسيقي الحالية إلى إقليم كردستان تمثل “المهلة الأخيرة” أمام الأحزاب الكردية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، محذراً من أن الفشل في التوافق سيجبر القوى السياسية على الذهاب نحو حسم الملف داخل قبة البرلمان.

