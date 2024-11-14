حزب طالباني عازم على إنهاء التفرد بالسلطة من قبل العائلة البارزانية

حزب طالباني عازم على إنهاء التفرد بالسلطة من قبل العائلة البارزانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، اليوم الخميس، أنه من السابق لاوانه الحديث والاتفاق على المناصب في الحكومة الجديدة لإقليم كردستان.وقال الشيخ رؤوف في تصريح  صحفي، إن “الجميع ينتظر السيناريو الذي ستتشكل بموجبه الحكومة الجديدة الإقليم كردستان، خصوصا ان الناخب ينتظر من الأحزاب الفائزة الايفاء بالوعود التي قطعتها له”.واضاف ان “من السابق لاوانه الحديث عن المناصب وطبيعة توزيعها بين الأحزاب الفائزة والمشكلة للحكومة الجديدة، حيث ان المنهاج السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يمثل اولوية في المرحلة المقبلة بعيدا عن المناصب التي من الممكن ان يحصل عليها الاتحاد”.وبين ان “الاتحاد الوطني عازم على تصحيح المسار الحكومي في الاقليم وانهاء التفرد بالسلطة، من خلال المشاركة الحقيقة والالتزام بالوعود والمنهاج الذي سيتم كتابته مع اي قوى سياسية يتم الاشتراك معها في تشكيل الحكومة”. 

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