حزب طالباني: لا تفاهم مع حزب بارزاني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الاثنين، عدم وصول الاتحاد والحزب الديمقراطي الى تفاهمات بين الجانبين حول مرشح موحد لمنصب رئيس الجمهورية. وقال الشيخ رؤوف في تصريح صحفي، ان “التفاهم مازال غير حاضر في اجتماعات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حول منصب رئيس الجمهورية او اختيار مرشح واحد لهذا المنصب وتقديمه الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه”. واضاف ان “الحزبين لم يتفقا على مرشح مشترك للمنصب المذكور، على الرغم من ان الاتحاد الوطني ابقى ابوابه مفتوحة للحوارات والتفاهمات من اجل اعتراف الحزب الديمقراطي بمرشح الاتحاد لرئاسة الجمهورية”.وبين ان “الاتفاقات السابقة في العملية السياسية وداخل البيت الكردي فأن هذا المنصب يكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو ماتم العمل به في الدورات البرلمانية الماضية”.

