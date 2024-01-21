حزب طالباني: لن نسمح لحزب بارزاني تأجيل انتخابات برلمان الإقليم

حزب طالباني: لن نسمح لحزب بارزاني تأجيل انتخابات برلمان الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، الوقوف بقوة وحزم امام أي محاولة للالتفاف على موعد اجراء انتخابات إقليم كردستاني ،وقال القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي، في حديث صحفي، إن “التلويح لبعض الجهات السياسية عن وجود شكوك بتأجيل موعد انتخابات إقليم كردستان الذي حددته المحكمة الاتحادية ليس له أي صحة وان الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزم بالموعد المحدد في شهر أيار من العام الجاري”. وأضاف ان ” الحزب سوف لن يسمح لاي جهه سياسية مهما كان نفوذها من الالتفاف على الموعد المحدد لانتخابات الإقليم على الرغم من وجود بعض التحفظات على قانون الانتخابات”.ودعا السورجي، القوى السياسية الكردية الى “الاطمئنان وتبديد مخاوفهم بشان التأجيل لكون الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزم بالموعد الذي حددته المحكمة الاتحادية العليا في بغداد”.

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