حزب طالباني: مجلس محافظة كركوك ما زال معطلاً بسبب المقاطعين

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وزير النفط: قرب تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي
النفط النيابية: حكومة البارزاني وراء تأخير استئناف تصدير النفط من الإقليم
بالوثيقة..الحوت (أسعد العيداني) رئيسا لاستثمار البصرة من موقع أدنى
وزارة النفط:97% نسبة انجاز مشروع “البنزين المحسن”
نائب إطاري “يعتقد” بأن أمريكا ستوافق على توريد الغاز الإيراني من قبل العراق
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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بالوثيقة..الحوت (أسعد العيداني) رئيسا لاستثمار البصرة من موقع أدنى
مصادر سياسية : صفقات فاسدة مقابل تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
نائب:الحظر البحري على العراق ما زال مستمراً بسبب فشل وفساد حكومة السوداني
هههههه..مصدر حشدوي: الحشد لن يتفكك والمقاومة مستمرة بأمر من الإمام “الغايب”
لأن وزير الزراعة من حزب الدعوة..العراق يستورد أكثر من (294) ألف طناً من المحاصيل الزراعية الإيرانية من خلال منفذ واحد فقط
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- اذاعة INN