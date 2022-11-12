حزب طالباني مستغرب من عدم محاسبة العائلة البارزانية عن تهريب النفط

حزب طالباني مستغرب من عدم محاسبة العائلة البارزانية عن تهريب النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، السبت، قدرة بغداد على ردع عمليات تهريب النفط في إقليم كردستان العراق، مشددة على ضرورة التزام الأحزاب الكردية بقرارات الحكومة الاتحادية. وقالت شيخ دلير في حديث صحفي، إن “إننا نتحدث عن حقيقة دستورية وهي استطاعة الحكومة الاتحادية ردع تهريب النفط والغاز في كل أنحاء العراق  وبضمنه إقليم كردستان”، مشددة على أن ثروات العراق ملك للشعب العراقي بأكمله”.وأضافت ان “الـوضـع الاقتصادي سيئ جـداً في كل أنحاء الـعـراق”، موضحة ان “الأحــزاب الكردية تشارك في الحكومة الاتحادية، ولا بد لها من الالتزام بخطواتها وقراراتها”.وتؤكد تصريحات بعض الأطراف السياسية ان السلطات في الإقليم لديها سيطرة على بعض الحقول النفطية خارج حدود كردستان، حيث تعمل على استخراج نفطها وبيعه للمصافي غير الشرعية لتذهب أمواله للعوائل الحاكمة في الإقليم.

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