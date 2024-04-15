حزب طالباني “يأمل” نتائج إيجابية من زيارة السوداني لواشنطن

حزب طالباني “يأمل” نتائج إيجابية من زيارة السوداني لواشنطن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عن ثقته بجدية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في خلق توازن سياسة العراق الخارجية، مبديا أمله بأن تحقق زيارته إلى واشنطن نجاحاً يصب في المصلحة العليا للدولة.وقالت المتحدثة باسم الاتحاد النائبة سوزان منصور: “نستشعر الجدية لدى محمد شياع السوداني بخلق توازن في السياسة الخارجية للعراق بما فيه مصلحة الدولة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني”.وأضافت منصور، “نتطلع الى تحقيق نجاح يصب في المصلحة العليا للدولة العراقية في زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية”.

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