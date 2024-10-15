حزب طالباني يؤكد على إنهاء التفرد بالحكم في الإقليم

حزب طالباني يؤكد على إنهاء التفرد بالحكم في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الثلاثاء، ان الاتحاد عازم على انهاء التسلط والتفرد بالحكم في كردستان والذهاب نحو تشكيل حكومة تشترك بها جميع الاحزاب والقوى الوطنية في الاقليم بعد اجراء الانتخابات المنتظرة.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “شعب كردستان ينتظر يوم 20 تشرين الاول الجاري لاجراء عملية الاقتراع بعد تأخر اجرائها لمدة سنتين نتيجة الخلافات على قانون الانتخابات”.واضاف ان “هناك صراع بين الاحزاب السياسية من اجل الفوز، في وقت رفع فيه الاتحاد الوطني الكردستاني شعار انهاء التسلط والتفرد بالحكم، ومع تشكيل حكومة يشترك بها الجميع في حال فوز الاتحاد باغلبية المقاعد البرلمانية”.وبين ان “المعطيات تشير الى تحقيق الاتحاد الوطني فوزاً ساحقاً في الانتخابات المقبلة، خصوصا بعد فوزه بمحافظتي كركوك ونينوى في الانتخابات المحلية وكذلك حصوله على المقاعد في البرلمان الاتحادي، وبالتالي فأن الاتحاد قادر على تصحيح مسار الحكم في الاقليم وحل المشكلات التي شخصت خلال السنوات الماضية، وذلك يتم بمشاركة باقي الاحزاب والقوى السياسية الاخرى”. 

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