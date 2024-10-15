حزب طالباني يؤكد على إنهاء التفرد بالحكم في الإقليم

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أكثر من(5) ملايين برميل نفط صادرات العراق لأمريكا خلال الشهر الماضي
نائب:السوداني الداعم الأول للفساد ويحتضن جميع سراق المال العام
العراق استورد أكثر من (19) مليون طن من الشاي غير صالح للاستهلاك والمجلس الاقتصادي يوصي ببيعه خارج البلاد!
ارتفاع في أسعار صرف الدولار مجدداً
مستشار حكومي:استمرار التوترات والحرب في المنطقة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط
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اليوم..المنتخب الوطني في رحلة البحث عن بطاقة العبور الى مونديال 2026
طاقم تحكيمي أوزبكستاني لقيادة مباراة منتخبي العراق وكوريا الجنوبية
معسكر تدريبي لسيدات العراق لكرة الطائرة في أربيل
الاتحاد الاسيوي يرفض طلب اتحاد الكرة العراقي بتغيير الملعب الذي تقام عليه المباراة مع كوريا الجنوبية
غداً..المنتخب العراقي يتوجه إلى كوريا الجنوبية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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العراق استورد أكثر من (19) مليون طن من الشاي غير صالح للاستهلاك والمجلس الاقتصادي يوصي ببيعه خارج البلاد!
مصدر قضائي:صدور مذكرة قبض جديدة بحق رئيس هيئة النزاهة
العراق وإيران يجددان التأكيد على موقف سياسي واحد في المحافل الدولية ضد إسرائيل
النقل النيابية:الفساد في وزارة النقل غير خاضع للمحاسبة والمساءلة لأن وزيرها من بدر
نائب إطاري:لن نسمع لصوت الحق والكرامة وسنقر تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا وعبودية المرأة وتفكك الأسرة
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- اذاعة INN