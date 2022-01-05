حزب طالباني يتهم حزب بارزاني بالسعي وراء منصب محافظ كركوك

حزب طالباني يتهم حزب بارزاني بالسعي وراء منصب محافظ كركوك
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أتهم الاتحاد الوطني الكردستاني ، الأربعاء ، الحزب الديمقراطي بالسعي وراء منصب محافظة كركوك من خلال مطالباته بمنصب رئاسة الجمهورية .وقال عضو الاتحاد شيروان ميرزا في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني جعل من منصب رئيس الجمهورية ورقة ضغط على الاتحاد الوطني لغرض حصوله على مناصب اكبر في الكابينة الوزارية الجديدة”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي دخل في لعبة سياسية جديدة لضم محافظة كركوك وبعض المناصب في إقليم كردستان ضمن الكابينة الوزارية الجديدة “.وأشار الى أن “مطالبات الحزب الديمقراطي بمنصب رئاسة الجمهورية لعبة سياسية دخلت حيز التنفيذ مع قرب تشكيل الكابينة الوزارية والحكومة الجديدة “.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني قد جدد ، في وقت سابق، رفضه تجديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، فيما أشار الى أن سيناريو 2018 باختيار رئيس الجمهورية لن يتكرر.

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