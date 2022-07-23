حزب طالباني يجدد تمسكه بمرشحه الوحيد برهم صالح لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني يجدد تمسكه بمرشحه الوحيد برهم صالح لرئاسة الجمهورية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، السبت، أن حزبه مايزال متمسكا بخيار رئاسة الجمهورية.وقال آلي في حديث صحفي، إن “مفاوضتنا مع الديمقراطي مستمرة ونأمل بالتوصل لاتفاق داخل البيت الكردي قبل الذهاب إلى بغداد”.وأضاف أنه “في حال فشلنا بالتوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي بأن يكون للكرد مرشح واحد وهو الأمر المتوقع فسيتكرر خيار 2018”.وأوضح أنه “في هذه الحالة سيذهب الكرد بمرشحين، ويترك لأعضاء البرلمان حرية التصويت، وقتها ندرك بأننا سننال الأغلبية”.

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