حزب طالباني يجدد تمسكه بمرشحه (صالح) لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني يجدد تمسكه بمرشحه (صالح) لرئاسة الجمهورية
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الخميس، أن الاتحاد مازال مصراً على ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية.وقالت شيخ دلير في حديث صحفي، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني مازال مصراً على اختيار وتقديم برهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة”.واضافت ان “الاجتماعات الجارية بين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني لم تصل الى مرحلة مناقشة الاسم المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، في وقت يصر فيه الاتحاد على مرشحه الوحيد لهذا المنصب”.وبين ان “الاحزاب الكردستانية الاخرى تقف محايدة إزاء ملف اختيار رئيس الجمهورية ولم تعلن انضمامها سواء الى الاتحاد او الديمقراطي”.ولفتت الى ان “الخلاف الأبرز بين الاتحاد والديمقراطي حدثت بعد انضمام الديمقراطي إلى التحالف الثلاثي، فضلا عن مشاكل أخرى بين الطرفين”.

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