حزب طالباني يدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة الإقليم

حزب طالباني يدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة الإقليم
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سوران داودي ، الاثنين ، ان الاحداث التي تجري في سوريا والمنطقة بشكل عام تفرض على القوى والاحزاب الكردستانية الاتفاق على تشكيل حكومة الاقليم باسرع وقت ممكن .وقال داودي في تصريح  صحفي، إن ” ما يجري في سوريا من تطورات تحديات امنية تفرض على الجميع اليقظة والحذر وترك الخلافات جانبا” ، مبينا ان ” جلسة افتتاح برلمان الاقليم بدورته السادسة اليوم ستكون مفتوحة ” .واضاف ان “الأحزاب والقوى السياسية في الاقليم تعي مدى خطورة الاحداث في المنطقة، وبالتالي فان اللقاءات والحوارات بين الاحزاب الفائزة بالانتخابات ستكون مكثفة لاجل تشكيل حكومة الاقليم باسرع وقت ” .وأشار إلى ك ان ” الحزبين الرئيسيين اليكتي والبارتي سيعقدان حوارات بشان التعجيل بتشكيل الحكومة حتى لو تكن هناك رغبة بين الطرفين الا ان تسارع الاحداث في المنطقة تفرض عليهم ذلك ” .وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اصدر الثلاثاء الماضي مرسوما اقليميا دعا فيه اعضاء البرلمان الى عقد الجلسة الاولى في الثاني من كانون الاول المقبل.

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