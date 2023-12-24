حزب طالباني يدعو الأحزاب الكردية في كركوك للتحالف من أجل تشكيل حكومتها المحلية

حزب طالباني يدعو الأحزاب الكردية في كركوك للتحالف من أجل تشكيل حكومتها المحلية
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاحد، ضياع الكثير من الأصوات بسبب نزوح عدد كبير من الاكراد من المحافظات باتجاه الإقليم، لافتا الى ان الاتحاد الوطني فتح ابوابه من اجل التباحث والتحالف مع باقي الأحزاب الكردية لتشكيل مجالس المحافظات.وقال السورجي  في حديث صحفي ، ان “معظم الاكراد في المحافظات خارج إقليم كردستان هم حاليا في مخيمات النزوح في دهوك ومناطق أخرى، وبالتالي فأن الكثير من الأصوات قد حرمت منها الأحزاب الكردية المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف ان “أبواب الاتحاد الوطني الكردستاني مفتوحة لباقي الأحزاب من اجل التحالف والتباحث حول الحكومات المحلية وآلية تشكيلها خصوصا في كركوك ونينوى، اذ كان من الأفضل الدخول للانتخابات بقائمة كردية موحدة من اجل حصر الأصوات داخلها والمشاركة في الحكومات المحلية”.وبين ان “دخول الأحزاب الكردية في قوائم متفرقة في انتخابات مجالس المحافظات، قد أضاع الاف الأصوات في وقت طالب فيه الاتحاد الوطني بتشكيل تحالف كردستاني للمشاركة بالانتخابات”.

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