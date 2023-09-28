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وزارة النقل:طائرة جديدة تنضم لخطوط الجوية العراقية
حزب طالباني يدعو الحكومة الاتحادية إلى التحرك لمنع الانتهاكات التركية على سيادة العراق
مصدر مسؤول:نقل مشرفا تربويا بسبب انتقاده للحلبوسي
الخارجية النيابية:تدويل ملف المياه مع تركيا أحد الحلول
أين ذهب المبلغ؟؟..وزارة النفط:جولات التراخيص حققت(تريليون) دولار لخزينة الدولة
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حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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علاوي:صدام حسين كان نزيها وحافظ على المال العام العراقي
نائب:قانون العفو العام سيُقر بعد انتخابات مجالس المحافظات وإفراغ محتواه من قبل الإطاريين
ملا بختيار:حزب الاتحاد الوطني حزب عائلة واحدة يركز على المنافع وليس المبادئ
في ظل الحكومة الإطارية..شركة حكومية “تحتال” على حكومتها
صحة نينوى:مقتل واصابة أكثر من (300) شخصا في قاعة احتفالات والمحافظ يعلن الحداد لمدة 3 أيام
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