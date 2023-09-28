حزب طالباني يدعو الحكومة الاتحادية إلى التحرك لمنع الانتهاكات التركية على سيادة العراق

حزب طالباني يدعو الحكومة الاتحادية إلى التحرك لمنع الانتهاكات التركية على سيادة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ، الخميس، القوات التركية باستخدام جميع الأسلحة لاستهداف المناطق المؤهلة بالسكان في  كردستان ونينوى، مبينا ان عمليات القصف متعمد ضد المدنين لاهداف جيوسياسية. وقال السورجي في تصريح صحفي، ان “القصف الجوي عبر الطائرات المسيرة والمقاتلة دائما ما تستهدف القرى المدنية القاطنة في القرى والقصبات الحدودية منها اطراف سنجار ومخمور وقنديل وغيرها من المناطق الحدودية “، داعيا “الحكومة الاتحادية الى التحرك عبر القنوات الدبلوماسية لوقف تلك الانتهاكات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية ” . وأضاف ان “القصف لم يقتصر فقط على الطائرات بل بقذائف مدفعية بعيدة المدى”،  مشددا على ان “القصف التركي لا يضر كثير بعناصر حزب العمال الكردستاني كون اغلبهم متحصن في الجبال والمغارات بعيدا عن المدن”.وتستمر القوات التركية بشن هجماتها المتكررة على أراضي العراق الشمالية بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني.

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