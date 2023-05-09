حزب طالباني يدعو السوداني لإنهاء السرقات التي يقوم بها حزب بارزاني في مخيمات النازحين

حزب طالباني يدعو السوداني لإنهاء السرقات التي يقوم بها حزب بارزاني في مخيمات النازحين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، الحكومة المركزية في بغداد الى التدخل العاجل لانهاء الخروقات والسرقات التي يقوم بها البارتي في مخيمات الإقليم، فيما اكد ان البارتي لم يكتف بصفقة تسليم سنجار الى عصابات داعش في الفترة السابقة. وقال عضو الاتحاد الوطني فائق يزيدي في حديث صحفي، إن “البارتي مستمر باستغلال هذه المخيمات نتيجة؛ انتفاعه من ملفين مهمين، الأول هو: المتاجرة بمواطني هذه المخيمات في الانتخابات وتغييب مرشحي الايزيديين عبر سلب أصوات المواطنين”، مشيرا الى ان “البارتي لم يكتف بصفقة تسليم سنجار الى عصابات داعش في الفترة السابقة”. واردف: ان “الملف الثاني هو: “منظمة بارزاني” التي تعمل على اختلاس جميع المساعدات والأموال التي تُمنح لهؤلاء المواطنين”، مضيفا انه “من الضروري تدخل الحكومة من اجل اغلاق هذه المخيمات وانهاء المعناة المستمرة لمواطني هذه المخيمات المتواجدة في كردستان”. وبشأن استغلال الحزب الديمقراطي الكردستاني لمخيمات الإقليم يبين يزيدي: ان “البارتي مستمر في استغلال معاناة مواطني مخيمات الإقليم من كسب المصالح السياسية والانتخابية”، داعياً “الحكومة المركزية في بغداد الى التدخل العاجل لإنهاء الخروقات والسرقات التي يقوم بها البارتي في مخيمات الإقليم”. 

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