حزب طالباني يرحب بالتقارب الصدري/ الإطاري

حزب طالباني يرحب بالتقارب الصدري/ الإطاري
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، على حقيقة استبعاده من مفاوضات تشكيل الحكومة، فيما أكد أنه ليس بعيداً عن مايجري من حوارات ومفاوضات.وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح صحفي: إن “الاتحاد الوطني عمل منذ اللحظة الأولى لإجراء الانتخابات على تقريب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، على عكس الآخرين من الأحزاب الكردية الذين عملوا على توسيع الشرخ في البيت الشيعي”.وأضاف أنه “كانت رؤيتنا مع التوافق، ونعتقد بأن ما تحقق من انفراجة سياسية هي جزء مما عملنا عليه في الوقت السابق، ونرحب بأي خطوة تقرب البيت الشيعي وتمهد لتشكيل حكومة وطنية”.وأشار خوشناو إلى أن “موضوع رئاسة الجمهورية سيحسم داخل البرلمان مثلما جرى في 2018، لآن هذا المنصب يجب أن يكون وطنيا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *