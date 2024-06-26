حزب طالباني يرفض أي تأجيل لانتخابات الإقليم

حزب طالباني يرفض أي تأجيل لانتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني  سوران داودي ، الاربعاء ، ان حزبه ملتزم بالموعد الذي اقترحته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ايلول المقبل لإجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان ، مشددا بان الحزب يرفض اي تأجيل اخر للانتخابات.وقال داودي في حديث صحفي ، إن “الموعد الذي حددته المفوضية ملائم جدا لكافة القوى الكردستانية السياسية بما فيها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أكد التزامه بالعملية الديمقراطية، مشددا على ان الحزب يرفض اي تأجيل آخر للانتخابات ” .واضاف ان ” إجراء انتخابات الاقليم ستنهي الفراغ الدستوري في الإقليم ليتخلص من احادية هيمنة حزب محدد على قيادة الاقليم سياسيا وإداريا ” يذكر ان مفوضية الانتخابات حددت الخامس من أيلول المقبل موعداً لإجراء العملية الانتخابية في الاقليم، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن مدد الجدول الزمني العملياتي غير قابلة للتمديد.

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