حزب طالباني يرفض الاتهام التركي بالتعاون مع حزب pkk

حزب طالباني يرفض الاتهام التركي بالتعاون مع حزب pkk
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، الاتهامات التركية بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، مؤكدًا أن هذا الاتهام “باطل وغير حقيقي”.وقال سورجي في حديثه صحفي، إن “تركيا تتهم الاتحاد الوطني بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني وهذا اتهام باطل وغير حقيقي، ونحن لدينا تنسيق وتعاون مع قوات قسد، وهي جزء من التحالف الدولي”.وأضاف أنه “نأمل أن ينتهي الخلاف بين تركيا وحزب العمال وتحصل هدنة تأريخية، وبالتأكيد العلاقة مع الاتحاد الوطني وأنقرة ستتحسن، وكذلك سيتم فك الحصار الاقتصادي على السليمانية ومطارها”.وكانت تركيا، قد علقت في الثالث من نيسان أبريل 2023، رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية دون بيان الأسباب، أو موعد عودة الرحلات الجوية، الأمر الذي يضطر المسافرين للذهاب إلى مطار أربيل أو كركوك.

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