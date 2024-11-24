حزب طالباني يرفض التواجد الامريكي والتركي في العراق

حزب طالباني يرفض التواجد الامريكي والتركي في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الأحد، ان موقف حزبه الثابت في رفض التواجد الاجنبي والتركي داخل الحدود العراقية، لافتا الى ان حزبه وضع إنهاء التواجد التركي في شمال العراق ضمن شروطه لتشكيل الحكومة الجديدة في كردستان.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الوطني لديه موقفه الثابت الرافض للوجود التركي والتوغلات التي تقوم بها القوات التركية في شمال البلاد، حيث تحرك الاتحاد على المستوى البرلماني ضد هذه الانتهاكات”.واضاف ان “وجود الاتحاد الوطني في الحكومة الجديدة لاقليم كردستان سيكون له شروط وقد وضع في الأولويات خروج الجيش التركي وإنهاء تواغلاته في شمال العراق، وايقاف انتهاكاته المتكررة داخل الحدود العراقية”.وبين ان “الاتحاد ومن ضمن شروطه وبرنامجه الحكومي في كردستان هو انهاء التواجد الاجنبي والتركي احدها وتطبيع العلاقات مع الحكومة الاتحادية وحل الاشكاليات بين بغداد واربيل”. 

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