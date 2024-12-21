حزب طالباني يرفض تواجد الجيش التركي في شمال العراق

حزب طالباني يرفض تواجد الجيش التركي في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي،السبت ، موقف حزبه برفض التواجد العسكري التركي شمال العراق، لافتا الى ان الاتحاد اشترط مشاركته في حكومة الاقليم بإنهاء هذا التواجد العسكري غير الشرعي بالاراضي العراقية.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “الاتحاد الوطني لديه مواقف واضح وصريح تجاه التدخلات والتوغلات التركية في الأراضي العراقية، وهذا الموقف ثابت ضمن البرنامج الحكومي للاتحاد في الحكومة الجديدة للإقليم”.واضاف ان “الاتحاد وضع مسألة انهاء التواجد العسكرية التركي من العراق من ضمن الأولويات والشروط قبل الاشتراك بالحكومة الجديدة للإقليم كردستان، انطلاقا من موقف الاتحاد الرافض للوجود العسكري التركي”.وبين ان “الاتحاد سبق ان وضع جملة من الشروط قبل اعلان مشاركته في حكومة الاقليم، ولكن اهمها مايتعلق بمسألة سيادة البلاد ومنع تواجد اي قوات اقليمية على اراضيه وابرزها القوات التركية في شمال العراق”. 

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