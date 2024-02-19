حزب طالباني يرفض مقترح تقاسم منصب محافظ كركوك بين العرب والتركمان

حزب طالباني يرفض مقترح تقاسم منصب محافظ كركوك بين العرب والتركمان
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاثنين ، رفض حزبه لمقترح تقاسم منصب محافظ كركوك لسنتين بين العرب والتركمان.وقال السورجي في تصريح  صحفي، ان ” الدعوة الى تقاسم منصب محافظ كركوك بين العرب والتركمان مرفوضة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني “.واشار الى “مقترح الحزب الديمقراطي الكردستاني لحل الانسداد باسناد مرشح تسوية على ان يكون من الشخصيات الكردية المستقلة ما زال قيد النقاش والحوار من قبل قيادة الحزب”.

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