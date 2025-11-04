حزب طالباني يرفض وصف مسرور بأن كركوك مدينة “محتلة”

حزب طالباني يرفض وصف مسرور بأن كركوك مدينة “محتلة”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف،الثلاثاء، أن محافظة كركوك تشهد استقراراً أمنياً وإدارياً واضحاً، نافياً وجود أي مؤشرات تدعم مزاعم رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني التي وصف فيها المدينة بـ”المحتلة”.وقال الشيخ رؤوف في تصريح صحفي، إن “الإدارة في كركوك اليوم تُدار بشكل مشترك بين جميع المكونات، ولا توجد أي حالة تدعو للقلق، فالمحافظة تنعم بالأمن والاستقرار، وادعاء الاحتلال لا يمت إلى الواقع بصلة”.وأضاف “انهم يرفضون الزج بكركوك في التجاذبات السياسية أو استخدامها كورقة انتخابية من أي طرف”، مشيراً إلى أن “كركوك كانت وما تزال نموذجاً للتعايش السلمي بين الكرد والعرب والتركمان، وجميع المكونات تشارك في إدارة مؤسساتها الأمنية والخدمية بصورة متوازنة”.وبين أن “إثارة هذا الملف في الوقت الراهن لا يخدم المصلحة الوطنية ولا الإقليمية، بل يعمق الانقسام ويهدد الاستقرار الذي تحقق بعد سنوات من التوتر”، داعياً إلى “التركيز على الحوار والتنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية والإقليم لضمان بقاء كركوك مدينة للجميع وليست ساحة للصراع السياسي”.وتأتي تصريحات الشيخ رؤوف في وقت تشهد فيه الساحة الكردية تصاعداً في السجالات بين الحزبين الرئيسيين حول قضايا الإدارة والانتخابات، فيما يحذر مراقبون من أن “تسخين ملف كركوك” قد يعيد التوتر إلى المشهد الكردي-العراقي بعد فترة من الهدوء النسبي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *