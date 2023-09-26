حزب طالباني يعلن استعداده لانتخاب رئيسا له خلال مؤتمره العام

حزب طالباني يعلن استعداده لانتخاب رئيسا له خلال مؤتمره العام
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عن إنجازه كافة الاستعدادات من اجل عقد مؤتمره الخامس في السليمانية، مبينا ان المؤتمر سينتخب رئيسا للاتحاد والمجلس القيادي. وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي ، ان “جميع الإجراءات والتحضيرات الخاصة للمؤتمر الخامس العام للاتحاد الوطني استكملت من خلال اللجان التي تم تشكيلها من قبل قيادة الحزب “. وأضاف ان “المؤتمر سيستمر لثلاثة أيام وفي حال عدم وجود أي مشاكل قد تبرز داخل المؤتمر سيتم اختيار رئيسا للاتحاد الوطني وليس امينا عاما وذلك احتراما للمرحوم مام جلال الطالباني”، متابعا انه “سيتم انتخاب 10 أعضاء للمكتب السياسي”. وأوضح ان “عدد المشاركين في المؤتمر 600 عضو يحق لاي عضو الترشيح لأي منصب من مناصب الاتحاد “، مشيرا الى ان ”  الدعوات وجهت لجميع القادة وزعماء الاحزاب والقوى السياسية بما فيهم الحزب الديمقراطي الكردستاني لحضور افتتاح اعمال المؤتمر العام الخامس”.                    

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