حزب طالباني ينتقد سكوت بغداد وأربيل عن الانتهاكات التركية المستمرة في شمال العراق

حزب طالباني ينتقد سكوت بغداد وأربيل عن الانتهاكات التركية المستمرة في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، صمت حكومتي بغداد واربيل إزاء الانتهاكات التركية المتواصلة للمناطق الشمالية في إقليم كردستان، لافتا الى البلاد تعيش تحديات كبيرة تتمثل بالاعتداءات التركية التي يجب ان يتخذ بشأنها موقف واضح.وقال السورجي  في حديث صحفي، ان “الأجواء العراقية والحدود تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة الاتحادية، ولكن مع ذلك فأن حكومة الإقليم كان ينبغي ان يكون لها رد ولو ببيان استنكار على الهجمات التركية المتواصلة على مناطق كردستان”.وأضاف ان “الاتحاد الوطني وعلى الرغم من مشاركته في حكومة الإقليم، الا ان جميع مفاصل هذه الحكومة تحت تصرف الحزب الديمقراطي، وخصوصا الوزارات السيادية في كردستان، إضافة الى ان الاتحاد لم يعد مشاركا في اجتماعات الحكومة”.وبين ان “هناك تحديات كبيرة تتمثل بالاعتداءات التركية على المناطق الشمالية، توجب على حكومتي بغداد واربيل اتخاذ موقف إزاء مايجري، الا ان الموقف مازال مخجلاً امام مايحدث من انتهاك متواصل يقوم به الجانب التركي”.

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