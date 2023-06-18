حزب كردي:الإقليم تحت حكم مافيات الفساد

حزب كردي:الإقليم تحت حكم مافيات الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن كتلة حراك الجيل الجديد ريبوار رحمن، الاحد، الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم باقتراف جميع أنواع الفساد، لافتا إلى أن مافيات الفساد هي من تهيمن على ادارة الإقليم.وقال اورحمن في حديث صحفي، إن “الحزبيين الرئيسيين في الإقليم الاتحاد والديمقراطي تورطا بعشرات الملفات الخاصة بالفساد سيما بشأن إدارة الإقليم”.وأضاف، أن “حكومة الإقليم تتجاهل الديمقراطية وتشجع على الفساد وتحمي الفاسدين لعدم وجود أي مؤسسة رقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية”.واكد اورحمن، أن ” حراك الجيل الجديد يستعد لخوض انتخابات برلمان كردستان والعمل على تشكيل هيئات رقابية من شأنها محاسبة كبار الفاسدين في الحزبين الحاكمين “.وكان النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد قد اتهم في حديث سابق الحكومة الاتحادية بالضعف وعدم قدرتها على مواجهة فساد حكومة الاقليم، داعيا الى تغيير الوضع القائم في الاقليم.

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