حزب كردي:انتخابات الإقليم لتغيير النواب فقط وليس الحكومة

حزب كردي:انتخابات الإقليم لتغيير النواب فقط وليس الحكومة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردستانية، اليوم  الاحد، ان الانتخابات البرلمانية في الإقليم لن تغير السلطة الحاكمة في كردستان بل انها ستغير أسماء النواب والسلطة التشريعية فقط.واستبعد حسن في تصريح  صحفي، “اجراء الانتخابات اذا لم تشارك الأحزاب الرئيسية في الإقليم كالاتحاد والديمقراطي في الانتخابات “.وأضاف ان “هناك سلطتين احداهما للاتحاد الوطني والأخرى للديمقراطي الكردستاني، إضافة الى ان الأجهزة الأمنية والمحلية تحت تصرف الحزبين، لذا ان عدم مشاركة احدهما في الانتخابات فأن المنطقة التابعة له لن تشهد أي نشاط انتخابي”.وبين ان “الانتخابات في الاقليم يراد منها استبدال أسماء النواب فقط والمجيء بسلطة تشريعية جديدة، وليس تغيير السلطة الحاكمة التي تسيطر على كردستان منذ أوائل تسعينات القرن الماضي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *