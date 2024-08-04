حزب كردي:حرية التعبير معدومة في الإقليم

حزب كردي:حرية التعبير معدومة في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة حراك الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، اليوم الأحد، أن حرية التعبير معدومة في إقليم كردستان. وقالت عبد الواحد في حديث صحفي، أن ” المؤسسات في إقليم كردستان غير شرعية ولا يوجد برلمان يراقب عمل السلطة التنفيذية “. وأضافت أن ” هناك خروقات أمنية داخل السليمانية على إثرها قتل شخص لافتة إلى أن الجرائم تتكرر داخل السليمانية واربيل في ظل عدم وجود شرعية”.وأشارت الى “الخروقات الكثيرة في موضوع حرية التعبير وحقوق الإنسان”.

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