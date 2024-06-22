حزب كردي:هجرة الشباب الكردي من الإقليم لإنعدام الحياة الكريمة لهم

حزب كردي:هجرة الشباب الكردي من الإقليم لإنعدام الحياة الكريمة لهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، السبت، على غرق عشرات الكرد المهاجرين على الحدود الإيطالية، معتبرا ان الهجرة غير الشرعية تنشط خلال الصيف.وقال محمد أمين في حديث صحفي، إن “غرق عشرات الشباب الكرد على الحدود الأوربية هو بسبب عدم وجود الظروف الملائمة والحياة الكريمة لهم داخل الإقليم”.وأضاف أن “خلال فصل الصيف تنشط الهجرة غير الشرعية، وعلى حكومة الإقليم تحمل مسؤوليتها، وأيضا على الحكومة العراقية باعتبار من يموت هم عراقيون، وشباب لم يحصلوا على حياة كريمة في بلادهم بسبب فساد وبطش حكومة البارزاني”.وأشار إلى أن “قلة فرص العمل والوضع الاقتصادي داخل الإقليم، هو السبب الرئيسي وراء تزايد هجرة الشباب الكرد”.وقبل أيام، غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين، على السواحل الإيطالية ما أدى الى وفاة اكثر من 70 شخصا بينهم أعداد كبيرة من الكرد العراقيين.وبلغ عدد المهاجرين الكرد الى أوروبا في عام 2021 اكثر من 28 ألف مهاجر، انخفض العدد في 2023 إلى اقل من 20 ألف مهاجر، بحسب منظمات مختصة.وتسببت محاولات الهجرة بعد عام 2015 من إقليم كردستان بسبب الفساد  ودكتاتورية حكم العائلة البارزانية والازمات الاقتصادية المتكررة في كردستان وقمع الحريات ولاسيما التي تطال الصحفيين، بوفاة عشرات الأشخاص نتيجة الغرق او الظروف الصعبة والسيئة خلال محاولات الهجرة غير الشرعية.

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