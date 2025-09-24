حزب كردي معارض:سلطة الإقليم مجموعة من اللصوص والمجرمين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو حركة تفكري آزادي الكردية، لقمان حسن، الاربعاء، أن النظام التسلطي في إقليم كردستان لم يتأثر بالاحتجاجات والمظاهرات الشعبية المطالبة بالحقوق والرواتب، كونه يُدار بطريقة فردية استبدادية.وقال حسن في تصريح  صحفي، إن “إقليم كردستان يُدار من قبل سلطة استبدادية تتفرد باتخاذ القرارات بعيداً عن النظام الديمقراطي الذي يستند إلى رأي ومطالب الشعب”.وأضاف أن “الاحتجاجات التي يشهدها الإقليم بين الحين والآخر لن يكون لها أي تأثير على السلطة الحاكمة، كونها لا تولي أهمية لمطالب المواطنين أو لاعتراضاتهم، لاسيما ما يتعلق بملف الرواتب وتوطينها في المصارف الرسمية”.وبيّن حسن أن “النظام التسلطي لا يتأثر بالمظاهرات والاحتجاجات، الأمر الذي يؤكد أن غالبية مطالب الشعب الكردي ومظاهراته لن تُجبر السلطة الاستبدادية الحاكمة على الرضوخ لإرادته”.

